07 ноября 2019 года

Рыбоводам Хакасии приготовили новые озера

В Республике Хакасия на аукцион выставляют 9 рыбоводных участков. Озерные РВУ предоставляются на 15 лет под пастбищную аквакультуру.

Организатор торгов – Енисейское теруправление Росрыболовства. Участки площадью от 3 до 136 га расположены на озерах, расположенных в Бейском и Таштыпском районах, а также в границах города Сорска. Начальные цены лотов варьируются от 14,4 тыс. до 652,8 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Заявки можно подавать до 5 декабря включительно, аукцион пройдет 17 декабря в Абакане.

Fishnews