11 ноября 2019 года

Ямальскому браконьеру вынесли приговор

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к условному сроку местного жителя за нелегальную рыбалку. По данным региональной прокуратуры, с октября по март мужчина ловил в Обской губе чира и пелядь, причинив ущерб на сумму свыше 1,4 млн рублей.

Приговор вынесен по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба). Как рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, в октябре прошлого года мужчина в 70 км от села Яр-Сале при помощи ледоруба и совковой лопаты установил в проруби 4 рыболовные сети, после чего до 5 марта извлекал из них рыбу.

За весь период нелегального промысла браконьер добыл 361 чира, 293 пеляди и одного судака, отметили в надзорном ведомстве. 5 марта полицейские и инспекторы рыбоохраны остановили местного жителя, который по просьбе браконьера снегоходом перевозил к его дому деревянные сани с уловом.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. Также удовлетворены требования районного прокурора о взыскании с осужденного 1,438 млн рублей в счет возмещения причиненнного вреда.

Орудия преступления - сети, ледоруб и совковая лопата - будут уничтожены после вступления приговора в законную силу.

Fishnews