11 ноября 2019 года

Аляска дала благоприятный прогноз по нерке

В Бристольском заливе и девяти впадающих в него реках традиционно наблюдается наибольший ход нерки на Аляске. Ожидается, что в 2020 г. в залив придет примерно 49 млн нерок, уловы составят около 34,6 млн особей.

Прогноз на будущий год опубликовал департамент рыболовства и охоты штата, сообщает корреспондент Fishnews. По мнению специалистов департамента, в 2020 г. число нерки, которое придет в Бристольский залив, может составить от 36,4 до 61,5 млн особей, а нерестовый запас – 12 млн рыб. Таким образом, ход этого лосося в будущем году должен на 6% превысить средний показатель за 10 лет (45,9 млн экземпляров).

Среднее количество нерки прогнозируется в 48,95 млн особей. Это должно позволить рыбакам добыть от 34,56 млн до 36,91 млн нерок в Бристольском заливе и еще около 2,35 млн экземпляров на юге полуострова.

Таким образом, прогнозируемый улов нерки в Бристольском заливе на 11% выше, чем в среднем за последние 10 лет (31,1 млн особей) и на 38% выше среднего за все годы наблюдения с 1963 г. (21,5 млн хвостов).

В департаменте отметили, что ход нерки в Бристольском заливе довольно сильно отличается год от года. Так, за последние 10 лет он варьировался от 15,4 млн до 42 млн особей.

Специалисты департамента используют для прогнозирования модель, внедренную в 2001 г. В документе указано, что за прошедшие годы ход нерки недооценивали в среднем на 14%. В 2014 г. прогноз оказался ниже фактических подходов на 44%, а в 2011 г. - на 19% выше.

Fishnews