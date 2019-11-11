11 ноября 2019 года

Общественный совет следит за инвестквотами

Руководство Общественного совета при Росрыболовстве обратилось к главе ведомства с просьбой сообщить, какие объемы и по каким видам водных биоресурсов предполагается выделить компаниям, которые ввели в эксплуатацию береговые заводы по программе инвестиционных квот.

Обращение по вопросу предоставления инвестиционных квот направил заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству Герман Зверев, сообщает корреспондент Fishnews.

В письме перечислены компании, береговые предприятия которых сданы в эксплуатацию и признаны соответствующими условиям договоров на доли инвестквот. Это «Заря», «Камчаттрафлот», «Укинский лиман», «Витязь-Авто» в Камчатском крае, «Курильский рыбак» в Сахалинской области, Архангельский водорослевый комбинат в Архангельской области, «Парк» и «Русская треска» в Мурманской области, Рыболовецкий колхоз «Новый мир» в Приморье.

«Таким образом, возникают основания для выделения в приказах Росрыболовства о распределении общих допустимых уловов и по пользователям на 2020 год соответствующего объема водных биоресурсов на инвестиционные цели», - отмечено в письме.

Напомним, что опыт 2018 г. встревожил инвесторов: компании, которые первыми ввели заводы в эксплуатацию, ожидаемых объемов на 2019 г. не получили. Федеральные власти признали: механизм инвестквот нужно сделать более гибким, механизм приемки судов и заводов – более прозрачным. Решено было подготовить поправки в правовую базу по инвестиционным квотам.

Fishnews