12 ноября 2019 года

«Землю леопарда» атакуют лососевые браконьеры

На территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае с начала нерестового периода выявили 41 факт незаконного вылова лососей. Общий ущерб, причиненный природным ресурсам, оценивается в сумму свыше 1 млн рублей.

В Хасанском районе в границах нацпарка проводятся рейды в рамках операции «Путина – 2019». Организованы межведомственные мобильно-поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники полиции, специалисты природоохранных ведомств и представители добровольной народной дружины.

С начала путины на «Земле леопарда» провели 78 рейдов. Уничтожено свыше 1700 м браконьерских сетей, изъято 420 рыб лососевых пород, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого управления МВД России. Возбуждено 37 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях).

Так, полицейские и госинспекторы задержали мужчину, нелегально ловившего рыбу на реке Барабашевка. У нарушителя обнаружены лососи и орудие добычи. Улов отправлен на экспертизу, причиненный экологический ущерб превысил 16 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Fishnews