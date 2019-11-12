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Очередного браконьера поймали на реке Барабашевка. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю

«Землю леопарда» атакуют лососевые браконьеры

На территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае с начала нерестового периода выявили 41 факт незаконного вылова лососей. Общий ущерб, причиненный природным ресурсам, оценивается в сумму свыше 1 млн рублей.

В Хасанском районе в границах нацпарка проводятся рейды в рамках операции «Путина – 2019». Организованы межведомственные мобильно-поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники полиции, специалисты природоохранных ведомств и представители добровольной народной дружины.

С начала путины на «Земле леопарда» провели 78 рейдов. Уничтожено свыше 1700 м браконьерских сетей, изъято 420 рыб лососевых пород, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого управления МВД России. Возбуждено 37 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях).

Так, полицейские и госинспекторы задержали мужчину, нелегально ловившего рыбу на реке Барабашевка. У нарушителя обнаружены лососи и орудие добычи. Улов отправлен на экспертизу, причиненный экологический ущерб превысил 16 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Fishnews

  • Очередного браконьера поймали на реке Барабашевка. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
  • Правоохранители изъяли лососей и орудие лова. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
  • В нацпарке проводятся межведомственные рейды. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
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