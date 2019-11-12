12 ноября 2019 года

Озера Забайкалья выставили на торги

Объявлен аукцион на 13 рыбоводных участков на озерах в Забайкальском крае. РВУ предлагаются под индустриальную и пастбищную аквакультуру, заявки принимаются до 9 декабря.

Торги проводит Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства.Согласно аукционной документации, площадь участков – от 8 га до 268 га. Стартовая цена лотов – от 25 тыс. до 858 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Озера расположены в Читинском, Ононском, Оловяннинском, Каларском, Дульдургинском и Кыринском районах. Все акватории предлагаются на условиях совместного водопользования.

Торги планируется провести в Чите 11 декабря. Победителям предложат заключить договоры пользования РВУ на 10 лет.

Fishnews