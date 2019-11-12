Новости
В Архангельске открылась выставка «Пока не растаял лед». Фото Николая Гернета

Маленькие жители Белого моря стали «фотомоделями»

В Архангельске открылась выставка фотографий крохотных обитателей Белого моря «Пока не растаял лед». Таким образом внимание общественности обращают на проблему изменения климата.

Фотовыставку организовали Поморская филармония и WWF России. Удивительный подледный мир перед посетителями открывают морской ангел, медуза люцернария, арктический коралл герсемия, морские козочки, гребневик мнемиопсис и другие обитатели Белого моря. Многие из них своими размерами едва достигают 2-3 см. Автор снимков – известный фотограф National Geographic Виктор Лягушкин.

«Мир меняется у нас на глазах, арктические льды тают, изменяется климат. Каждое из этих крохотных существ очень чувствительно к внешним изменениям, небольшое повышение температуры – и они исчезнут, - отметил на открытии выставки Виктор Лягушкин. - Моя цель - показать людям прекрасный мир подо льдом, чтобы человечество понимало, что мы потеряем в ближайшем будущем, если не обратим внимание на эту проблему».

Опасения фотографа подтвердил климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. «На сегодняшний день можно совершенно определенно сказать, что глобальное потепление есть и усиливается. В последние 50 лет человечество влияет на климат очень сильно, главным образом - выбросами СO2 от сжигания угля, газа и нефтепродуктов. В Арктике климатические изменения проявляются особенно сильно, оказывая серьезное влияние как на биологическое разнообразие, так и на жизнь людей. И в ближайшем будущем это влияние продолжит рост, особенно если человечество будет медлить со снижением выбросов парниковых газов», - предостерег эксперт.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, на открытии выставки собралось около 150 человек – представителей научной и природоохранной общественности, фотографов, студентов и школьников, журналистов и просто неравнодушных к вопросам сохранения природы. В концертном зале архангельской Кирхи все желающие смогли задать вопросы спикерам. Автор самого интересного вопроса - «Что каждый из нас может сделать для снижения негативного влияния на климат?» - получил приз.

Выставка подледных фотографий будет работать до конца декабря. Бесплатно посетить ее могут все желающие.

Fishnews

  • В Архангельске открылась выставка «Пока не растаял лед». Фото Николая Гернета
  • Фотовыставка собрала неравнодушных к вопросам сохранения природы. Фото Николая Гернета
  • Многие обитатели Белого моря размерами не достигают и 2-3 см. Фото Николая Гернета
  • Выставка призвана обратить внимание на проблему изменения климата и угрожающего таяния арктических льдов. Фото Николая Гернета
  • На подледных жителей приглашают посмотреть всех желающих. Фото Николая Гернета
  • Автор снимков – известный фотограф National Geographic Виктор ЛЯГУШКИН. Фото Николая Гернета
  • Климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей КОКОРИН. Фото Николая Гернета
  • Открытие выставки собрало около 150 человек. Фото Николая Гернета
  • Все желающие смогли задать вопросы спикерам. Фото Николая Гернета
  • Выставка будет работать до конца декабря. Фото Николая Гернета
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставка
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    На отрасль стали смотреть другими глазами

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

    Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

    Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

    Безопасность мореплавания начинается на берегу

    Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

    Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

    Арсен МИРЗОЯН

    Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хорошие уловы возвращаются инвестициями

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

    Олег КОМАРОВ

    В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Изменения по участкам поставили новые вопросы

    Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    Предлагаем доработать регламент пограничной службы

    Все материалы

    Крупным планом

    Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

    Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

    Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

    Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

    Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

    «Фишеринг сервис»: Идем на восток!

    Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

    Moon Tech: Холод под контролем

    Все материалы

    События

    На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

    Русская рыба мощно выступила в Циндао

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Все события

    Продвигая рыбу

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.