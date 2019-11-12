12 ноября 2019 года

Маленькие жители Белого моря стали «фотомоделями»

В Архангельске открылась выставка фотографий крохотных обитателей Белого моря «Пока не растаял лед». Таким образом внимание общественности обращают на проблему изменения климата.

Фотовыставку организовали Поморская филармония и WWF России. Удивительный подледный мир перед посетителями открывают морской ангел, медуза люцернария, арктический коралл герсемия, морские козочки, гребневик мнемиопсис и другие обитатели Белого моря. Многие из них своими размерами едва достигают 2-3 см. Автор снимков – известный фотограф National Geographic Виктор Лягушкин.

«Мир меняется у нас на глазах, арктические льды тают, изменяется климат. Каждое из этих крохотных существ очень чувствительно к внешним изменениям, небольшое повышение температуры – и они исчезнут, - отметил на открытии выставки Виктор Лягушкин. - Моя цель - показать людям прекрасный мир подо льдом, чтобы человечество понимало, что мы потеряем в ближайшем будущем, если не обратим внимание на эту проблему».

Опасения фотографа подтвердил климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. «На сегодняшний день можно совершенно определенно сказать, что глобальное потепление есть и усиливается. В последние 50 лет человечество влияет на климат очень сильно, главным образом - выбросами СO2 от сжигания угля, газа и нефтепродуктов. В Арктике климатические изменения проявляются особенно сильно, оказывая серьезное влияние как на биологическое разнообразие, так и на жизнь людей. И в ближайшем будущем это влияние продолжит рост, особенно если человечество будет медлить со снижением выбросов парниковых газов», - предостерег эксперт.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, на открытии выставки собралось около 150 человек – представителей научной и природоохранной общественности, фотографов, студентов и школьников, журналистов и просто неравнодушных к вопросам сохранения природы. В концертном зале архангельской Кирхи все желающие смогли задать вопросы спикерам. Автор самого интересного вопроса - «Что каждый из нас может сделать для снижения негативного влияния на климат?» - получил приз.

Выставка подледных фотографий будет работать до конца декабря. Бесплатно посетить ее могут все желающие.

Fishnews