12 ноября 2019 года

За Северный бассейн будет отвечать Североморское ТУ

Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства переименовано в Североморское. К зоне его ответственности теперь добавлены Ненецкий автономный округ и Архангельская область.

Росрыболовство объявило об изменении организационно-штатной структуры трех территориальных управлений. Два из них — Западно-Каспийское и Ленское — переименованы соответственно в Северо-Кавказское и Восточно-Сибирское.

На базе Баренцево-Беломорского теруправления образовано Североморское, в зону ответственности которого включены водные объекты рыбохозяйственного значения Ненецкого автономного округа и Архангельской области, ранее закрепленные за Северо-Западным теруправлением. В пресс-службе Росрыболовства отметили, что и в Мурманской, и в Архангельской областях, а также в НАО, лов рыбы регламентируется едиными правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

«Ранее Баренцево-Беломорское теруправление выдавало разрешения на добычу водных биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в учебных и культурно-просветительских целях на водных объектах, подведомственных СЗТУ (Двинский, Мезенский, Онежский заливы Белого моря и часть губ Кандалакшского залива Белого моря)», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Баренцево-Беломорское теруправление в целях противодействия ННН-промыслу выполняло функции государственного портового контроля для судов тех предприятий, которые зарегистрированы в том числе на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Fishnews