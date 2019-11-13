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Исследования проводятся в Школе естественных наук ДВФУ. Фото пресс-службы университета

Оружие против рака хотят сделать из морской губки

В Дальневосточном федеральном университете получили из пигмента морской губки новые соединения с противоопухолевым потенциалом. Дальнейшие исследования покажут, насколько близко ученые подошли к созданию лекарства.

Химики Школы естественных наук ДВФУ разработали новый метод синтеза производных фаскаплизина - цитотоксического пигмента на основе производных морской губки. Благодаря этому специалистам впервые удалось получить достаточное количество 3-бромфаскаплизина и 3,10-дибромфаскаплизина, ранее известных, но недоступных для изучения, сообщили Fishnews в пресс-службе университета. На основе полученных соединений ученые впервые синтезировали 14-бромретикулатат и 14-бромретикулатин, два производных алкалоида ретикулатина. Статья об этом опубликована в Marine Drugs.

Совместные исследования коллег из Дальневосточного отделения РАН и университетской клиники Гамбург-Эппендорф показали, что 14-бромретикулатин селективно воздействует на бактерии Pseudomonas Aeruginosa (синегнойной палочки), устойчивой ко многим видам антибиотиков. Соединение также обладает умеренной цитотоксической активностью, приводит к гибели клеток рака кожи (меланомы), рака прямой кишки и рака простаты, подчеркнули в пресс-службе.

3,10-дибромфаскаплизин способен подавлять метаболизм клеток рака простаты человека при концентрациях в семь раз ниже по сравнению с теми, которые приводят к разрушению их клеточных мембран. Вещество имеет широкий потенциал (терапевтическое окно) действия. Это соединение потенциально можно использовать для избирательного лечения злокачественных опухолей без негативного воздействия на здоровые клетки организма, отмечают в ДВФУ.

Говорить про открытие нового лекарства еще рано. На основе полученных результатов ученые планируют синтезировать новую серию производных фаскаплизина и провести испытания на мышах. Результаты последующих экспериментов покажут, насколько близко исследователи подошли к созданию эффективного препарата.

Фаскаплизин впервые был выделен из морской губки Fascaplysinopsis sp. в 1988 г. и с тех пор интенсивно изучается. Это соединение обладает широким спектром биологической активности: эффективно подавляет рост различных типов опухолевых клеток, а также проявляет антибактериальное, противогрибковое и даже анальгетическое (обезболивающее) действие. Однако высокая токсичность фаскаплизина по отношению к здоровым клеткам ограничивает его применение в качестве лекарственного средства.

Fishnews

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