13 ноября 2019 года

В Тюменской области рыба стала причиной вспышки редкой болезни

Источником гаффской болезни у жителей Тюменской области стала рыба из озера Андреевское, сообщили в региональном правительстве. Пострадали десять человек, летальных случаев удалось избежать.

Зараженную рыбу в водоеме выявили клинические исследования. Озеро Андреевское расположено возле деревни Ачиры Тобольского района. В настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет, в больнице на лечении остаются два человека, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Факты заболевания гаффской болезнью в Тобольском районе были выявлены во второй половине октября. По данным СМИ, рыба из сразу попавшего под подозрение озера Андреевское поставлялась на рынки Тюменской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

В правительстве Тюменской области заявили об усилении контроля за наличием ветеринарных свидетельств на все партии рыбы в продаже и о запрете несанкционированной торговли рыбой на территории региона. Вся изъятая продукция, в том числе в других субъектах Федерации, куда были поставки, уничтожена, отметили в пресс-службе.

Гаффская болезнь – остропротекающее отравление в результате употребления в пищу рыбы, временно приобретшей токсические свойства. От человека к человеку не передается. Болезнь может привести к отказу почек и печени, летальный исход возможен в 1-2% случаев.

Fishnews