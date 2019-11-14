14 ноября 2019 года

Переработчиков браконьерского трепанга взяли на Сахалине

Сахалинские пограничники обнаружили в городе Корсакове очередной нелегальный цех по переработке трепанга. Задержаны двое иностранных граждан, ущерб предварительно оценили примерно в 3,5 млн рублей.

Производство находилось в частном домовладении. Правоохранители изъяли более 5 тыс. экземпляров варено-сушеного трепанга, а также оборудование для варки и сушки голотурий, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

Документы, подтверждающие законность происхождения морепродуктов, отсутствовали. По факту незаконного оборота водных биоресурсов проводится проверка.

Fishnews