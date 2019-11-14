14 ноября 2019 года

Рыбоводы Приангарья смогут получить новые участки

Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 20 рыбоводных участков в Иркутской области. Заявки принимаются до 13 декабря.

Согласно аукционной документации, участки расположены на озерах, реках и Усть-Илимском водохранилище. РВУ находятся на территории Ольхонского, Тулунского, Казачинско-Ленского, Усольского, Иркутского, Нижнеилимского, Братского и Нижнеудинского районов, а также города Иркутска. Площадь акваторий - от 1 до 288 га, сообщает корреспондент Fishnews.

Участки предлагаются как под пастбищную, так и под индустриальную аквакультуру, а самый большой – «Река Нотай» - для искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Стартовая цена лотов – от 4 тыс. до 920 тыс. рублей.

Все РВУ предоставляются на условиях совместного водопользования на 10 лет. Торги предполагается провести 19 декабря в Иркутстке.

Fishnews