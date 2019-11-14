14 ноября 2019 года

Рыбацкие лодки советуют снимать с учета

МЧС напоминает: суда массой до 200 кг и мощностью двигателей до 8 кВт (в случае установки) нужно снять с госрегистрации. Иначе с нового года владельцам таких плавсредств придется платить транспортный налог.

Поправки в Налоговый кодекс внесены федеральным законом от 15 апреля 2019 г. № 63. С 1 января 2020 г. объектом налогообложения будет являться любое маломерное судно, зарегистрированное в Реестре маломерных судов, сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС России.

Чтобы снять с учета лодку, ее владельцу нужно обратиться в подразделение ГИМС по месту госрегистрации плавсредства с паспортом и судовым билетом.

Fishnews