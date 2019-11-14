14 ноября 2019 года

Запрещенный трал превратил освоение квоты в браконьерство

Если запрещенное орудие лова использовалось при освоении официальной квоты, то вред водным биоресурсам все равно нанесен, решили арбитражные суды. С компании-нарушителя хотят взыскать почти 17 млн рублей ущерба - как за настоящее браконьерство.

Суд общей юрисдикции признал сахалинскую компанию виновной в административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Установлено, что в июле 2018 г. судно предприятия добыло 151 тонну минтая в Западно-Беринговоморской зоне запрещенным при специализированном промысле орудием - разноглубинным тралом без селективной вставки с квадратным расположением ячеи между мотней и мешком. Решение вступило в силу, организацию оштрафовали на 2 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району через арбитраж добивается взыскания с этой компании еще почти 17 млн рублей - в качестве возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам. В свою очередь представитель предприятия настаивает на отсутствии самого факта ущерба ВБР, поскольку рыба добыта в рамках легальной квоты.

Арбитражи первой и апелляционной инстанций встали на сторону пограничников. Как указано в решении апелляционного суда, предоставление предприятию разрешения на вылов и выделение квоты не предполагает ведения промысла с нарушением. «Следовательно, ответчик не вправе ссылаться на то, что, осуществляя незаконный вылов, действовал на основании разрешения и в пределах выделенных ему квот», - сказано в судебном решении.

Fishnews