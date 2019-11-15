15 ноября 2019 года

Рыбоводные участки в Западной Сибири разыграют на торгах

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 5 участков под аквакультуру в Тюменской области. В связи с большими размерами РВУ стартовые цены лотов - от 0,9 млн до 19,7 млн рублей.

Согласно аукционной документации, участки площадью от 112 га до 2,5 тыс. га расположены на озерах в Ярковском, Нижнетавдинском, Уватском, Бердюжском и Вагайском районах. Четыре РВУ предлагаются под пастбищную аквакультуру, а самый большой – под индустриальную, сообщает корреспондент Fishnews.

Все участки предоставляются на 25 лет. Заявки принимаются до 18 декабря, торги предполагается провести 26 декабря в Тюмени.

Fishnews