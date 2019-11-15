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Лойн (спинка) трески Agama удостоен российского Знака качества

Треска «Агамы» вновь завоевала награду Роскачества

Филе трески «Бухта изобилия» и лойн (спинка) трески Agama удостоены российского Знака качества. Эту престижную награду продукция группы компаний «Агама» получает уже во второй раз.

Продукты соответствуют всем требованиям по безопасности пищевой продукции, установленным в техрегламентах Евразийского экономического союза.

В 2016 г. замороженное филе трески производства ГК «Агама» (бренды Agama и «Бухта изобилия») вошло в число лучших российских продуктов и было награждено пятиугольным знаком отличия Роскачества, сообщили Fishnews в пресс-службе холдинга. Спустя три года товары подтвердили это высокое звание.

«Полученная награда – это результат больших усилий нашей команды, потому что качеству продукции мы уделяем особое внимание на всех этапах производства, - отметила директор службы качества ГК «Агама» Ирина Головкова. - Каждую входящую партию сырья мы проверяем в собственной лаборатории, которая аттестована на проведение измерений физико-химических параметров рыбы и морепродуктов, а также имеет условия для органолептических тестов. Наши поставщики проходят строгий отбор».

Выбор лучших поставщиков, постоянный лабораторный и производственный контроль, органолептическая оценка – все это в комплексе создает условия для стабильного выпуска продукта высокого качества, подчеркнула Ирина Головкина.

В холдинге обратили внимание, что треска - одна из самых популярных рыб среди российских покупателей. Она является диетическим продуктом из-за высокого содержания белка и малого количества жира. Среди главных достоинств трески также витамин В12, фосфор, кальций и аминокислоты. При всех этих полезных свойствах рыба имеет относительно низкую стоимость, а блюда из нее просты в приготовлении. Именно поэтому качество продукта приобретает первостепенное значение, отметили в ГК «Агама».

Группа компаний «Агама» - лидер на российском рынке рыбы и морепродуктов. Первая компания холдинга основана в 1998 г. «Агама» занимается производством и продажей продукции в ретейле, HoReCa, собственной рознице.

Роскачество – национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учрежденная распоряжением правительства. Продукция, отмеченная государственным Знаком качества, войдет во всероссийскую программу продвижения в федеральных и региональных торговых сетях и будет особо выделена в торговых залах.

Fishnews

  • Лойн (спинка) трески Agama удостоен российского Знака качества
  • Награду от Роскачества получило и филе трески «Бухта изобилия»
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