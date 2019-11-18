18 ноября 2019 года

Любители остроги заплатят за «неспортивное поведение»

В Удмуртии двух местных жителей приговорили к штрафам по 500 тыс. рублей – за незаконную рыбалку с фонарем и острогой. В транспортной прокуратуре отметили, что с поличным попались мужчины, работающие в системе ГТО и спортивного образования.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей города Сарапула. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ, – в незаконном вылове группой лиц по предварительному сговору с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биоресурсов.

Фигурантами дела оказались руководители центра ГТО и спортивной школы города Сарапул, обратили внимание в Приволжской транспортной прокуратуре. По информации надзорного ведомства, мужчин задержали с поличным 7 ноября прошлого года на реке Кама, вблизи села Нечкино.

Используя темное время суток, с помощью остроги и фонаря (такие орудия и способ добычи запрещены бассейновыми правилами рыболовства) злоумышленники «извлекли из естественных условий пребывания и лишили жизни 24 представителей речной фауны», - сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры. Ущерб оценен в сумму свыше 3,4 тыс. рублей, его фигуранты уголовного дела полностью возместили во время расследования.

Каждому подсудимому было назначено минимальное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Fishnews