18 ноября 2019 года

Лучших в рыбном деле вновь выберут на Камчатке

На Камчатке конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли пройдет 21 ноября. Победителей соревнования в 10 номинациях ждут денежные призы и памятные подарки.

Конкурс состоится в 9:00 в малом зале заседаний правительства региона, сообщили Fishnews в краевом министерстве рыбного хозяйства.

Конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли власти Камчатки организуют ежегодно. Цель – показать престижность работы в рыбохозяйственном комплексе.

Победителей определят в номинациях «Лучший судоводитель», «Лучший мастер добычи», «Лучший технолог», «Лучший cудомеханик», «Лучший рефмеханик», «Лучший электромеханик», «Лучший механик технологического оборудования», «Лучший радиоэлектроник», «Лучший обработчик», «Лучший ихтиолог».

Побороться за звание лучших смогут жители края со стажем работы по специальности не менее пяти лет.

Fishnews