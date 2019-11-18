18 ноября 2019 года

Импортная рыба «отличилась» качеством

Роспотребнадзор подвел итоги контроля характеристик рыбной продукции за январь-сентябрь. Ведомство обратило внимание на высокий процент импортного товара, не отвечающего требованиям к качеству.

За девять месяцев 2019 г. Роспотребнадзор исследовал около 61 тыс. проб продукции из водных биоресурсов. Отслеживались микробиологические, физико-химические, паразитологические, санитарно-химические показатели, содержание радиоактивных веществ.

Больше всего проб не отвечало требованиям по микробиологическим показателям – 4,9% от общего количества. Часть товаров попалась на несоответствии требованиям по паразитологии – 1,72% проб. По санитарно-химическим показателям не соответствовало 0,05% образцов.

По физико-химическим показателям качества не отвечало заявленным требованиям 5,28% проб. «При этом следует отметить высокий процент проб импортной рыбной продукции, не соответствующих требованиям по показателям качества (14,94%)», – рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

По результатам контрольных мероприятия из оборота изъяли 338 тонн рыбной продукции.

Роспотребнадзор также сообщил, что провел за январь-сентябрь 340 обследований объектов по производству рыбопродукции. При проведении 300 мероприятий выявлены нарушения санитарного законодательства.

Fishnews