18 ноября 2019 года

Корейскую рыбу прорекламировали в 17 странах

Южная Корея стремится продвигать свою рыбные товары с помощью специального бренда K-FISH. Массовую рекламную кампанию по его продвижению министерство морских дел и рыболовства республики провело в 17 странах мира.

Рекламная кампания K-Seafood Global Week по продвижению бренда южнокорейской рыбы и морепродуктов K-FISH проходила в течение двух недель. В числе стран, охваченных акциями, СМИ Республики Корея называют Россию, США, Китай и Вьетнам.

В кампании участвовало около 380 магазинов, в том числе онлайн-площадки. В течение двух недель рекламировался тунец, морская капуста, устрицы, моллюск морское ушко и другие корейские морепродукты и продукция из них.

Активное участие на этот раз приняли такие гиганты онлайн-торговли, как американский «Амазон» и китайский «Таобао», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на СМИ Республики Корея. В рамках рекламной кампании в крупных торговых сетях проводились различные акции, в том числе распродажи и дегустации южнокорейских морепродуктов.

В магазинах Вьетнама, Таиланда и Малайзии, а также через крупные соцсети бренд K-FISH рекламировал актер и телеведущий Юн Си Юн, хорошо известный поклонникам музыкального жанра K-pop.

Fishnews