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У двух жительниц Астраханской области изъяли в общей сложности 24 туши русского осетра. Фото пресс-службы областного УМВД России

Астраханские пенсионерки попались на осетрине

Две жительницы Астрахани подозреваются в незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов. Правоохранители изъяли 24 туши русского осетра, возбуждено уголовное дело.

На улице Зеленгинской сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России совместно с инспекторами спецроты ДПС оперативного реагирования остановили такси. 64-летняя пассажирка перевозила рыбу осетровых видов. Она призналась, что приобрела продукцию у местной жительницы 1959 г. рождения.

«В ходе личного досмотра у покупательницы и во время обыска в помещении, арендуемом продавщицей, оперативники обнаружили 24 туши особей русского осетра общей массой около 77 кг», - сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Ценную рыбу сдали на ответственное хранение. В отношении обеих подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, приобретение, хранение, перевозка, продажа «краснокнижных» водных биоресурсов). Женщины отпущены под подписки о невыезде.

Fishnews

  • У двух жительниц Астраханской области изъяли в общей сложности 24 туши русского осетра. Фото пресс-службы областного УМВД России
  • Общая масса найденной оперативниками «краснокнижной» рыбы составила около 77 кг. Фото пресс-службы областного УМВД России
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