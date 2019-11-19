19 ноября 2019 года

Солнечный окунь расселяется по Северскому Донцу

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) зафиксировали распространение солнечного окуня в российской части реки Северский Донец в Ростовской области. Пока этот инвазивный вид еще редко встречается в реке.

Исследования численности рыбной молоди в Северском Донце проводились в октябре. Одной из целей экспедиции было выяснение ареала солнечного окуня – в АзНИИРХ стали поступать сведения о наличии этой рыбы в российской части реки.

Специалисты обследовали 5 участков Северского Донца в районах впадения притоков Большая Каменка, Глубокая, Калитвинец, Калитва и Быстрая, а также участок реки Калитва в городе Белая Калитва и у хутора Крутинский, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Наибольший интерес ученых вызвали экземпляры солнечного окуня. Это небольшая (обычно не больше ладони) североамериканская рыба, широко расселившаяся в водоемах Европы.

По информации АзНИИРХ, солнечный окунь впервые был завезен в Западную Европу как аквариумная рыба в конце XIX в. В Азово-Черноморском бассейне он появился в начале ХХ в., первоначально в Румынии. С тех пор солнечный окунь постепенно заселил бассейны Дуная, Днестра, Южного Буга и Днепра, став довольно обычной рыбой в Румынии, Молдавии и Украине.

«В последние четыре года солнечный окунь отмечается в российской части реки Северский Донец в районе городов Донецк Ростовской области и Каменск. Наше исследование выявило его распространение в реке вплоть до города Белая Калитва», ‑ рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Вехов.

Он добавил, что пока солнечный окунь - очень редкий вид в Северском Донце: в ходе экспедиции поймали только 29 экземпляров. Солнечный окунь встречается на несколько порядков реже, чем обычные для реки виды - уклейка, густера, плотва, горчак, на порядок реже, чем окунь, голавль, красноперка, различные бычки, пескари, но чаще, чем щука и судак.

Fishnews