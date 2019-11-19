19 ноября 2019 года

Северная Корея похвасталась рыбными успехами

Главное официальное печатное издание КНДР – газета «Нодон синмун» – опубликовало статью и фотографии о посещении лидером страны Ким Чен Ыном двух рыболовецких предприятий. Предполагается, что так глава государства в очередной раз продемонстрировал успехи национальной промышленности.

В онлайн-версии газеты опубликовано 25 фотографий Ким Чен Ына, где он позирует на фоне рыбоперерабатывающих линий и брикетов с мороженой рыбой, отмечают южнокорейские СМИ. Северокорейский лидер высоко оценил работу предприятий и особо подчеркнул, что страна и ее руководство борются за улучшение жизни народа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, посещенные Ким Чен Ыном предприятия находятся в ведении Корейской народной армии. Это рыбпромхоз «25 августа» (эта дата - День сонгун, день КНА) и новое рыбоперерабатывающее предприятие в Тхончхоне. СМИ Южной Кореи обратили внимание, что рыбпромхоз – первое предприятие отрасли, которое посетил молодой лидер в 2013 г., всего через несколько дней после казни своего дяди Чан Сон Тхэка.

Fishnews