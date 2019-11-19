19 ноября 2019 года

Навар на омуле привел в полицию

В Бурятии полиция пресекла сбыт запрещенного к промыслу байкальского омуля. Для рекламы организаторы незаконной торговли использовали популярный мессенджер.

Нарушители продолжают обходить запрет на промысел байкальского омуля. В октябре полицейские Бурятии задержали подозреваемых после совершения сделки по продаже 53 экземпляров эндемика.

Установлено, что 44-летняя жительница Улан-Удэ организовала вместе со своим мужем добычу и скупку у рыбаков омуля. Для распространения информации о продаже горожанка создала тематическую группу в одном из популярных мессенджеров. «Продажей, как правило, занимался 50-летний супруг подозреваемой. В своем автомобиле он перевозил омуль, а также весы для проведения сделки», – рассказали Fishnews в пресс-службе МВД республики.

Всего сотрудники полиции изъяли около 100 кг омуля, а также лодку, сети, весы и утварь для соления и копчения рыбы. Предварительный ущерб – более 700 тыс. рублей.

В отношении жительницы Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Решается вопрос о привлечении супругов к уголовной ответственности за незаконную добычу байкальского эндемика.

В отношении покупательницы омуля также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ.

Fishnews