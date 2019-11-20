20 ноября 2019 года

Аквакультуре предложили помощь из резервного фонда

Правительство определило правила, по которым в 2019 г. регионам предоставляются средства резервного фонда на поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших от природных катаклизмов. В число направлений для компенсации включена и аквакультура.

Правительство РФ постановлением от 15 ноября 2019 г. № 1455 утвердило правила предоставления в 2019 г. трансфертов из федерального бюджета регионам на компенсацию сельхозтоваропроизводителям ущерба от природных ЧС, а также затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам (займам). Финансирование предусматривается за счет резервного фонда, сообщает корреспондент Fishnews.

Правила распространяются в том числе на возмещение урона от потери урожая, поголовья сельскохозяйственных животных, включая объекты аквакультуры. К природным катаклизмам отнесены засухи, суховеи, заморозки, наводнения, паводки и т.д.

О поддержке предприятий марикультуры, пострадавших в результате ЧС, ранее сообщали в Приморском крае.

Fishnews