15 октября 2019 года

Марифермам Приморья возместят ущерб от тайфунов

Предприятиям марикультуры Хасанского района компенсируют убытки от ЧС, сообщили в администрации Приморского края. На эти цели выделено 64 млн рублей из федеральных средств, которые поступят в регион.

В результате чрезвычайных ситуаций в Приморье пострадали 133 сельхозпроизводителя и четыре предприятия марикультуры в Хасанском районе, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации. Для компенсации ущерба им направят 437 млн рублей из федерального бюджета.

Пострадавшие получат выплаты по потере урожая, а также возмещение расходов по лизинговым платежам и части кредитов По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, хозяйствам марикультуры будет оказана поддержка на сумму 64 млн рублей.

Напомним, что с 1 января 2019 г. в России действует закон о страховании аквакультуры. Однако в «План сельскохозяйственного страхования на 2019 г.» включена господдержка страхования только лососевых в Карелии и Мурманской области.

Fishnews