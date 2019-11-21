21 ноября 2019 года

Аквафермеры могут прицениться к озеру в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на аукцион выставили два рыбоводных участка на озере Большом в Советско-Гаванском районе. Амурское теруправление Росрыболовства принимает заявки до 21 января.

Согласно документации торгов, площадь участков составляет 100 и 105 га. Расположено озеро примерно в 60 км на юго-запад от города Советская Гавань, вблизи побережья Татарского пролива. На обоих РВУ предусмотрена возможность осуществления как индустриальной, так и пастбищной аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Начальные цены лотов – 80 тыс. и 84 тыс. рублей. Участки предоставляются на условиях совместного водопользования на 25 лет. Аукцион предполагается провести 27 января в Хабаровске.

Fishnews