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Самый большой потенциал авторы доклада видят в развитии устойчивой марикультуры

В Мировом океане видят огромный продовольственный потенциал

Доклад «Будущее морского продовольствия» (The Future of Food from the Sea) представили в Риме на Международном симпозиуме по устойчивому рыболовству ФАО. Океан способен обеспечивать в 6 раз больше продуктов питания, чем сейчас, говорится в документе.

Это первый доклад в серии из 16 работ, которые планируется опубликовать в период по июнь будущего года. В них будет содержаться информация о деятельности и итоговых рекомендациях Группы высокого уровня по устойчивой экономике океанов в 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews.

По словам представителя группы, главного автора доклада Кристофера Костелло, у Мирового океана есть огромный невостребованный потенциал, который поможет прокормить мир в ближайшие десятилетия. При этом морские ресурсы можно использовать с более низкой технологической нагрузкой на окружающую среду (экологическим следом), чем многие другие виды пищевых ресурсов планеты. По мнению Кристофера Костелло, если быстро внести существенные изменения в управление океанической отраслью (при бережном обращении с природой), это поможет укрепить долгосрочные перспективы продовольственной безопасности и обеспечить пропитание миллионам людей.

В докладе говорится, что в случае проведения соответствующих реформ продуктивность рыболовства можно повысить на 20% к сегодняшнему уровню. Самый же большой потенциал авторы документа видят в развитии устойчивой марикультуры.

Увеличение производства водорослей и моллюсков (при их выращивании не требуется прямое обеспечение кормами) может сделать большой вклад в продовольственную безопасность и улучшить качество воды, создать среду обитания для промысловых видов рыб, повысить устойчивость прибрежных районов.

Аквакультура, базирующаяся на использовании рыбной муки и рыбьего жира, также может принести большую пользу, но только при условии, если будут разработаны альтернативные виды кормов, минимизирующие использование диких уловов, отмечают эксперты.

Главными барьерами для повышения «океанической» производительности названы экологические, экономические и регуляторные проблемы. Также в докладе говорится, что увеличение производства рыбы и морепродуктов зависит не только от мер, предпринятых в отрасли, но и от глобальных действий – по борьбе с изменением климата, ухудшением состояния мест обитания, загрязнением акваторий.

Fishnews

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