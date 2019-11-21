21 ноября 2019 года

Желающим вести «конвенционный промысел» рекомендуют поторопиться

Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства принимает заявки от предприятий, желающих вести промысел в 2020 г. в северных конвенционных районах.

Будут сформированы списки российских судов, планирующих работать в районах регулирования НЕАФК, НАФО, норвежской экономической зоне (НЭЗ), рыболовных зонах Фарерских островов и Гренландии. Актуальные формы бланков размещены в разделах соответствующих районов на сайте теруправления. При оформлении заявок для работы в районах регулирования НЕАФК и НАФО необходимо заполнить пункт 16 и пункт 14 – они касаются перечня добываемых видов водных биоресурсов.

«При планировании работы заявляемого судна с 1 января 2020 года рекомендуем подавать заявки до 13 декабря, - сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. - При планировании работы российских судов в НЭЗ с 1 января 2020 года заявки в управление необходимо подать строго до 13 декабря 2019 г. В пункте 15 заявки следует перечислить все виды водных биоресурсов, добыча которых планируется в 2020 году в НЭЗ без указания судовой квоты».

Если заявка на осуществление транспортных и вспомогательных операций подается предприятием, не имеющим квот, необходимо приложить заверенные должным образом копии свидетельства о праве собственности на судно; свидетельства о праве плавания судна под государственным флагом РФ и свидетельства о наличии на судне ТСК, обеспечивающего постоянную автоматическую передачу информации о местоположении.

Fishnews