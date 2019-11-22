22 ноября 2019 года

Наука удовлетворена численностью моржей в восточной Арктике

Ученые отследили численность моржей на лежбищах Чукотского моря. По итогам работ специалисты пришли к выводу об удовлетворительном состоянии популяции.

Сотрудники Чукотского отдела (ЧукотНИО) Тихоокеанского филиала ВНИРО завершили мониторинг лежбищ тихоокеанского моржа в Чукотском море. Наблюдения велись на трех крупнейших береговых лежбищах – мыс Шмидта, мыс Ванкарем и мыс Сердце-Камень, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

По словам заведующего отделом Романа Батанова, целью исследования была оценка динамики численности тихоокеанского моржа на лежбищах в летне-осенний период 2019 г., определение сроков миграции животных и влияния на них климатических изменений в восточной Арктике. Также ученые проанализировали половозрастную структуру популяции, воздействие различных факторов беспокойства (естественных и антропогенных), степень и причины естественной смертности животных на берегу. Использовались стандартные методы визуальной оценки численности, также наблюдение велось с применением беспилотных летательных аппаратов.

В 2019 г. первые моржи вышли на мыс Ванкарем во второй половине августа, на мысе Шмидта животные начали формировать лежбище во второй половине сентября, как и на мысе Сердце-Камень. Максимальная численность отмечена на мысе Сердце-Камень в третьей декаде октября. К этому времени звери покинули северо-западные лежбища на мысах Шмидта и Ванкарем.

В группировке моржей, нагуливающихся в Чукотском море в летне-осенний период 2019 г., преобладали самки и молодые животные. Доля сеголеток в выборке была выше 9%, что соответствует среднемноголетним показателям.

Смещение ледовой кромки и ее длительное отсутствие вынуждает моржей в большом количестве выходить на береговые лежбища, где их численность может колебаться от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. На берегу моржи по различным причинам испытывают беспокойство, часто в панике сходят в воду, давя друг друга. В результате в 2019 г. среди погибших животных преобладали детеныши первого года жизни и самки, достигшие половой зрелости.

Во время мониторинга береговых лежбищ тихоокеанского моржа исследователи учитывали встречи с представителями других видов морских млекопитающих. Отмечены частые встречи китообразных, мелких ластоногих.

Несмотря на климатические изменения в восточной Арктике и высокую естественную смертность, численность тихоокеанского моржа на береговых лежбищах Чукотского моря остается на уровне среднемноголетней. На основе полученных в 2019 г. данных состояние популяции моржа можно считать удовлетворительной, заявили в ТИНРО.

Fishnews