22 ноября 2019 года

Ямал хочет выпускать рыбу покрупнее

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа предлагают внести изменения в методику, на которую предприятия аквакультуры ориентируются при выпуске рыбы. Предполагается, что это позволит активнее пополнять природные ресурсы.

О необходимости корректировки методики, в соответствии с которой подращенная молодь рыб выпускается в водоемы, на заседании Нижнеобского научно-промыслового совета заявил первый заместитель директора департамента АПК Ямала Андрей Рубашин.

«Сегодня в реки Ямала мы выпускаем молодь муксуна и чира только двух навесок – 0,5 и 10 г. Молодь другой массы выпускаться в водоемы не может. Это существенно ограничивает возможности и рыбоводных хозяйств, и предприятий, в том числе ТЭК, которые проводят компенсацию ущерба. Мы предлагаем расширить ряд навесок, чтобы была возможность выпускать молодь массой от 0,25 до 50 г», – отметил представитель региональных властей.

В этом сезоне Собский рыбоводный завод выпустил в реки Обь, Собь и Таз 34 млн штук молоди муксуна и чира, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО. Если изменения в федеральную методику будут приняты, то объемы выпуска возможно будет увеличить почти в три раза, заявили окружные власти.

Подготовка к внесению этих изменений уже идет. По информации пресс-службы правительства региона, с 2018 г. Тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии приступил к изучению выживаемости молоди сиговых рыб различной массы в ямальских водоемах.

«Летом завершился первый практический этап исследований. Он показал, что молодь навеской 0,25 г, выращенная в искусственных условиях, вполне жизнеспособна в естественной среде», – рассказали в пресс-службе.

«В следующем году продолжатся исследования по другим навескам. По результатам научных работ будет направлено предложение о внесении изменений в методику. Это позволит выпускать в водоемы больше ценных видов рыб и максимально задействовать мощности рыбоводных хозяйств», – подчеркнул представитель департамента АПК.

Fishnews