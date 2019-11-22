22 ноября 2019 года

Минсельхоз обновил акт выпуска для рыбоводов

Министерство сельского хозяйства РФ утвердило новую форуму акта выпуска, который необходим при искусственном воспроизводстве водных биоресурсов. Приказ вступит в силу со 2 декабря.

Новая форма акта выпуска водных биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения утверждена приказом Минсельхоза от 2 сентября 2019 г. № 518. Такой образец используется для подтверждения того, что организация отправила в водоем молодь или личинок в рамках работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Приказ Министерства сельского хозяйства от 7 ноября 2014 г. № 434 при вступлении в силу нового документ перестанет действовать, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в России законодательно разграничена деятельность по искусственному воспроизводству водных биоресурсов и товарная аквакультура.

Fishnews