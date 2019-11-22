22 ноября 2019 года

Челябинская область хочет развивать индустриальную аквакультуру

Идеи модернизации рыбной отрасли в Челябинской области обсудил рыбохозяйственный совет при правительстве региона. В планах – стимулирование индустриальной аквакультуры и развитие любительской рыбалки.

Чтобы ускорить развитие рыбной отрасли в 2020 г. предполагается введение новых мер господдержки, которые разработает региональный минсельхоз, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. «Пастбищное рыболовство ограничено, наша задача – за счет новых инвестпроектов идти в индустриальное рыбоводство, тем самым увеличивать объемы производства товарной рыбы», – доложил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

На заседании рыбохозяйственного совета также обсуждался вопрос доступности водоемов для рыбаков-любителей. Арендаторы согласны специально для них зарыблять озера. Власти региона заявили о необходимости подготовить территориальную схему водоемов, чтобы избежать конфликта тех, кто занимается промышленным ловом, и рыбаков-любителей.

Fishnews