22 ноября 2019 года

Россия и Литва обсуждают промысел в трансграничных водах

Смешанная российско-литовская комиссия по рыбному хозяйству обсудила состояние запасов в Куршском заливе и Виштынецком озере. Стороны также обменялись данными об уловах и искусственном воспроизводстве в этих акваториях.

В Калининграде завершилась 20-я сессия смешанной российско-литовской комиссии по рыбному хозяйству. Встреча прошла в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства между Россией и Литвой, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Калининградской области.

Согласно решению первой сессии смешанной комиссии на двусторонней основе регулируется промысел леща, судака и корюшки в трансграничных водах. В 2018 г. калининградские и литовские рыбаки выловили более 1,4 тыс. тонн леща, около 280 тонн судака и свыше 230 тонн корюшки. В текущем году промысел еще не закончен, по последним данным, рыбаки двух стран выловили более 1,2 тыс. тонн леща, около 250 тонн судака и более 430 тонн корюшки. Эксперты объясняют более высокие уловы корюшки в этом году благоприятными гидрометеорологическими условиями перед нерестом рыбы.

Соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства между Россией и Литвой действует с 1999 г. На ежегодных сессиях смешанной российско-литовской комиссии по рыбному хозяйству рассматриваются вопросы взаимодействия и принимаются соответствующие рекомендации. Следующая сессия состоится в 2020 г. на территории Литвы.

Fishnews