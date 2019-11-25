25 ноября 2019 года

Рыбоводные участки в ТОР хотят предоставлять только резидентам

Минвостокразвития предлагает ввести мораторий за использование некоторых видов природных ресурсов в границах территорий опережающего развития нерезидентами. Новое требование могут распространить и на рыбоводные участки.

Законопроект об этом размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Документ предусматривает внесение изменений в Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, федеральные законы «О недрах» и «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Согласно законопроекту, в границах территорий опережающего социально-экономического развития предоставление лесных участков в аренду, купля-продажа древесины, предоставление участков недр для недропользования, а также предоставление водных объектов и рыбоводных участков в пользование предлагается осуществлять только для резидентов этих ТОСЭР.

В пояснительной записке указано, что цель законопроекта – обеспечение «эффективного и рационального использования природных ресурсов» в ТОР, а также создание «дополнительных механизмов привлечения на указанные территории новых инвесторов».

Fishnews