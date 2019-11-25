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Конференция «Актуальные проблемы развития судоходства и транспорта в АТР» прошла в Дальрыбвтузе

Проблемы судоходства АТР рассмотрели во Владивостоке

В Дальрыбвтузе прошла конференция «Актуальные проблемы развития судоходства и транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Одной из тем стали вопросы безопасности мореплавания.

В конференции приняли участие более 60 представителей науки, отраслевого образования и надзорных ведомств. Кроме российских специалистов, с докладами выступили коллеги из Сингапура и Хорватии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на пленарном заседании были заслушаны три доклада. Первым выступил начальник отдела надзора за мореплаванием Дальневосточного управления Госморнадзора Михаил Гомзяков. Он рассказал о распределении эргатических рисков при эксплуатации энергетической установки судна. Докладчик отметил, что основная причина неполадок на этих установках – несоблюдение правил эксплуатации. Для предотвращения таких инцидентов Михаил Гомзяков разработал индивидуальные листы учета нарушений. Предполагается, что информация о нарушении будет переноситься из такого листа в личное дело члена экипажа.

Доцент кафедры судовождения Дальрыбвтуза, кандидат географических наук Людмила Мезенцева принимала участие в экспедиции «Трансарктика-2019». Она изучала климат Восточной Арктики на борту НИС «Профессор Мультановский». По итогам исследований специалист пришла к выводу, что существует два источника рисков, обусловленных гидрометеорологическими явлениями: сложные ледовые условия и штормовые ситуации в зоне подвижных глубоких циклонов.

Директор Мореходного института Дальрыбвтуза Сергей Бурханов в своем докладе обобщил опыт применения практик мирового сообщества при подготовке морских специалистов. Он подчеркнул, что только активный международный обмен передовыми методиками обучения повысит эффективность будущих профессионалов.

Затем конференция продолжила работу в пяти секциях: «Безопасность мореплавания», «Судовые энергетические установки, электрооборудование и автоматика судов», «Проблемы обучения морским специальностям в техническом вузе», «Технический сервис и транспортные системы», «Совершенствование языковой подготовки специалистов в области судоходства и транспорта».

Fishnews

  • Конференция «Актуальные проблемы развития судоходства и транспорта в АТР» прошла в Дальрыбвтузе
  • Директор Мореходного института Дальрыбвтуза Сергей БУРХАНОВ
  • Начальник отдела надзора за мореплаванием Дальневосточного управления Госморнадзора Михаил ГОМЗЯКОВ
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