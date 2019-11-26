26 ноября 2019 года

Беспечные рыболовы массово «ушли в отрыв»

В Ульяновской области на реке Большой Черемшан оторвались льдина с более чем 60 рыбаками. Их эвакуировали сотрудники МЧС, госпитализация никому не потребовалась.

Информация об отрыве льдины с рыбаками около села Бирля Мелекесского района поступила спасателям 25 ноября в 11:10 по московскому времени. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МЧС по Ульяновской области, было привлечено 32 сотрудников и 12 единиц техники.

«По состоянию на 14.40 (мск.) спасены все рыбаки, 64 человека», - говорится на сайте управления.

Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила безопасности нахождения на водоемах и не выходить на тонкий лед.

Fishnews