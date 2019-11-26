26 ноября 2019 года

В Прикамье рыба пострадала от животноводов

В Пермском крае сельхозорганизация допустила загрязнение водного объекта отходами животноводства. Суд обязал компанию возместить ущерб на сумму свыше 350 тыс. рублей.

Проверку провела прокуратура Осинского района. Она обнаружила, что территория, где размещались опасные вещества, не имела ограждений и водовлагонепроницаемого покрытия. Это повлекло стекание отходов животноводства в водный объект.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, в результате как водному объекту, так и водным биологическим ресурсам был причинен ущерб более чем на 350 тыс. рублей.

Надзорное ведомство направило в суд два заявления о взыскании с компании соответствующей суммы. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Судебное решение в законную силу не вступило.

Fishnews

