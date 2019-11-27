27 ноября 2019 года

Браконьерских трепангов спасли полицейские

В Хасанском районе Приморского края автоинспекторы остановили микроавтобус, перевозивший около 4 тыс. особей живого трепанга. Запрещенных к вылову голотурий вернули в море.

«Морского огурца» перевозили в семи 50-литровых пластиковых баках, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МВД России. Ущерб интересам государства оценили в 2,5 млн рублей.

По подозрению в браконьерстве задержан житель Владивостока. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба).

Fishnews