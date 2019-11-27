27 ноября 2019 года

Суд указал налоговой инспекции на льготный статус рыбаков

Арбитражи рассмотрели тяжбу между рыбопромысловой компанией Мурманской области и инспекцией ФНС о праве применения нулевой ставки по налогу на прибыль. Суды решили, что эта льгота рыбакам положена как сельхозпроизводителям.

Компания добывала и перерабатывала путассу, мойву, пикшу, скумбрию, сельдь и треску. После проверки налоговой декларации Инспекция ФНС России по городу Мурманску доначислила налог на прибыль и пеню, а также оштрафовала организацию, сообщает корреспондент Fishnews. В общей сложности было взыскано почти 25 млн рублей.

Налоговики сочли, что предприятие не имеет права на нулевую ставку налога, предусмотренную для сельскохозяйственных товаропроизводителей пунктом 1.3 статьи 284 Налогового кодекса РФ. По мнению инспекции, компания является не сельхозпроизводителем, а рыбохозяйственной организацией, не соответствующей критериям подпунктов 1 и 1.1 пункта 2.1 статьи 346.2 НК РФ, то есть не является ни градо- или поселкообразующей организацией, ни сельхозкооперативом. Как указала инспекция, уловы водных биоресурсов и продукция из них признаются сельхозпродукцией только для таких производителей.

Компания оспорила эти действия в арбитраже. Суд первой инстанции отменил штраф в размере 3,5 млн рублей, признав остальные выводы налоговиков законными. Апелляционный суд отменил это решение и полностью удовлетворил требования рыбаков. Кассационный суд, рассмотрев жалобу инспекции, оставил постановление апелляционного суда в силе.

В постановлении кассационного суда сказано: «определяя понятие «сельскохозяйственный товаропроизводитель», норма пункта 2 статьи 346.2 НК РФ использует понятия «сельскохозяйственная продукция» и «продукция ее первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства». Порядок определения этих понятий содержится соответственно в пунктах 3 и 4 статьи 346.2 НК РФ, которые в силу своего бланкетного характера не раскрывают их содержания, а отсылают к приложениям к постановлению правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства».

Суд отметил, что производимая компанией рыбопродукция попадает под действие постановления № 458, поэтому рыбаки вправе пользоваться нулевой ставкой налога на прибыль как сельхозпроизводители.

Fishnews