27 ноября 2019 года

Рыбоводные участки Крыма разыграют на новогоднем аукционе

Азово-Черноморское управление Росрыболовства выставило на аукцион два участка под индустриальную аквакультуру у побережья Крыма. Заявки принимаются до 26 декабря, торги планируется провести 30 декабря.

Согласно аукционной документации, участки расположены в Черном море у северо-западного побережья полуострова вблизи села Стерегущее Раздольненского района. Площади РВУ – 70 га и 76 га, стартовые цены – 870 тыс. и 950 тыс. рублей соответственно, сообщает корреспондент Fishnews.

Аукцион предполагается провести в Ростове-на-Дону. Участки предоставляются на 25 лет.

Fishnews