28 ноября 2019 года

Дело об инсценировке браконьерства расследуют в Заполярье

В Мурманске возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ОМВД России по ЗАТО Александровск. По версии следствия, полицейские за деньги склонили местного жителя инсценировать нелегальную рыбалку и «раскрыли» это преступление.

Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

По версии следствия, в августе оперуполномоченный, на которого была возложена обязанность по пресечению браконьерства в местах нереста, и другой полицейский за денежное вознаграждение склонили ранее судимого жителя города Снежногорска инсценировать незаконную добычу семги на реке Сайда.

«Злоумышленники задокументировали факт вылова рыбы гражданином, произвели его задержание, незаконно применив физическую силу и специальные средства – наручники. В последующем в отношении него было незаконно возбуждено уголовное дело», - сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

Отмечено, что противоправные действия подозреваемых выявили сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности. Ведется следствие.

По информации регионального управления МВД России, после служебной проверки полицейские «уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям».

Fishnews