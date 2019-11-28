28 ноября 2019 года

Донских раков посчитали ученые

Азово-Черноморский филиал ВНИРО (АзНИИРХ) провел мониторинг популяций раков в бассейне Дона в Ростовской области. Исследования показали в целом удовлетворительное состояние запасов в осенний период.

Работы проводились на Дону, включая водоемы поймы, в бассейне реки Сал, Усть-Манычском, Веселовском и Пролетарском водохранилищах с 15 октября по 1 ноября, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

«В условиях повышенного температурного фона в октябре линочные процессы у раков растянулись. В конце октября от 15 до 20 процентов взрослых особей из разных водоемов находились на разных стадиях линьки. Средние показатели длины раков в обследованных водоемах варьировали в пределах 10,5-11,3 см, массы – 35,7-45,6 г. Общая плотность популяций раков в Дону и водоемах поймы составила 376 экземпляров на гектар, в бассейне реки Сал – 449 экземпляров на гектар, в Усть-Манычском водохранилище – 243 экземпляра на гектар, в Веселовском водохранилище – 343 экземпляра на гектар, в Пролетарском водохранилище – 379 экземпляров на гектар, что характеризует эти водоемы как среднепродуктивные», — рассказала заведующая лабораторией биоресурсов внутренних водных объектов Елена Саенко.

Материалы осенних экспедиций лягут в основу для разработки прогнозов состояния запасов раков на ближайшие годы.

Fishnews

