28 ноября 2019 года

Мировой океан: Россия рискует опоздать к раздаче

Перспективы промысла в Мировом океане и барьеры, которые мешают его развитию, обсудили в Совете Федерации. Эксперты опасаются, что сокращение научных исследований лишит Россию доступа к стратегическим запасам водных биоресурсов.

Схватка за ресурс

Освоение биоресурсов Мирового океана оказалось в фокусе внимания Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации. На заседании 27 ноября первый зампредседателя СФ Николай Федоров назвал кратное снижение научной активности в открытых частях Мирового океана одной из главных причин падения объемов добычи ВБР за пределами российской экономзоны.

Научные исследования, причем регулярные, – единственный гарант доступа страны к самым перспективным районам в океане. Если таких исследований мало или совсем нет, тогда другие участники промысла вправе потребовать пересмотра национальных квот.

«Низкая научная и как следствие промысловая активность России может привести к вытеснению нашей страны и нашего флага из традиционных районов рыболовства в открытых районах Мирового океана. Это чревато серьезнейшими геополитическими последствиями», – предупредил Николай Федоров. Он добавил, что, по мнению председателя палаты Валентины Матвиенко, этот вопрос может быть предметом рассмотрения даже на уровне Совбеза РФ.

Вице-президент РАН академик Андрей Адрианов согласился, что ресурсы Мирового океана становятся предметом геополитической борьбы и попыток ограничить к ним доступ других стран. В качестве примера он привел решение АНТКОМ о создании в Антарктике охраняемого района в море Росса площадью более 1 млн кв. км, которое препятствует промыслу клыкача и криля в этих водах. Предпринимаются попытки распространить охранный режим и на другие акватории.

России возразить на эти действия пока нечем. По информации Росрыболовства, последний раз ресурсные исследования у берегов Антарктиды выполнялись более 15 лет назад. Для сравнения – в 1960-е количество научных рейсов в Антарктику доходило до 12–15 в год. Результат закономерен: согласно статистике Минсельхоза, в прошлом году из пяти с лишним миллионов тонн отечественного вылова лишь около миллиона тонн было добыто в зонах иностранных государств, конвенционных и открытых районах Мирового океана.

Скрытые богатства глубин

Мировой вылов после периода бурного роста в XX веке последние 30 лет стабилизировался у отметки 90-95 млн тонн в год. Еще недавно это считалось почти предельной нагрузкой на океанические биоресурсы. А потом наука заглянула глубже.

«За счет использования новых технологий практически на порядок изменились наши представления о биомассе, например, глубоководных мезопелагических рыб, обитающих на глубинах до 1000 метров. Эти рыбы, составляющие по биомассе до 90% всех рыб Мирового океана, при создании технологии их добычи и переработки могут ежегодно обеспечить для последующих поколений до 200 млн тонн высококачественной рыбопродукции», – обозначил горизонт возможностей Андрей Адрианов.

Отраслевая наука с такими цифрами полностью согласна. «По нашим новым оценкам, мы можем ловить криля в Антарктике до 30 млн тонн ежегодно», – добавил научный руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Михаил Глубоковский. Как освоить это богатство, по его словам, понятно. Надо изучить популяционную биологию видов и уточнить их запасы, создать новые орудия лова для эффективного промысла, разработать новые технологии переработки сырья. Но прежде всего, нужно все-таки принять решение и начать научную и промысловую экспансию в Мировой океан.

Новый флот для науки

Развитие океанического рыболовства в Минсельхозе считают главным резервом для наращивания объемов вылова – необходимого условия, чтобы выполнить показатели как доктрины продовольственной безопасности, так и задач по экспорту. «Наиболее приоритетным проектом является возвращение российского рыбодобывающего флота в Антарктиду», – заявил статс-секретарь – замглавы Минсельхоза Иван Лебедев.

По его словам, министерство планирует нарастить усилия на промысле высокоценных биоресурсов Антарктиды, в первую очередь криля и клыкача. Правда не факт, что это произойдет в ближайшие годы. Как сообщает корреспондент Fishnews, свежеутвержденная стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. действительно предусматривает строительство судов для добычи криля. Причем в количестве пяти единиц, но не раньше 2025 г.

Зато научная деятельность в этот район все же вернется. В ноябре НИС «Атлантида» отправилось в полугодовую экспедицию из Калининграда в антарктическую часть Атлантики для выполнения комплексных исследований и оценки состояния ресурсной базы региона. Компанию ему составит научно-исследовательское судно РАН. Это уже четвертый парный рейс в рамках соглашения о сотрудничестве между Академией наук и Росрыболовством. Предыдущие проводились в Северном Ледовитом океане, на глубоководных поднятиях Императорского хребта и в Азовском и Черном морях.

Другим перспективным направлением регулятор видит промысел тунцов Атлантического и Тихого океанов. «Объем добычи тунцов исходя из оценки состояния сырьевой базы на первом этапе может составлять 15-20 тыс. тонн, что практически полностью способно заместить сегодняшний импорт этой продукции», – доложил Иван Лебедев. Заманчивой кажется и возможность вести лов в 200-мильных зонах некоторых африканских стран, но тут дело в большей степени за дипломатами.

Росрыболовство очень рассчитывает на активизацию экспедиционных работ после пополнения научно-исследовательского флота – на 2020 г. запланировано начало строительства новых НИС. Вице-президент по техническому развитию ОСК Василий Бойцов подтвердил готовность госкорпорации к работе, в том числе над крупнотоннажными судами, предназначенными для исследований в открытых частях Мирового океана. «Мы находимся на низком старте, проект у нас готов, мы ждем финансирования от Росрыболовства», – заверил судостроитель.

Океан за семью замками

С какими барьерами при возвращении в Мировой океан сталкиваются российские рыбаки, на заседании рассказал член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня. Он поделился опытом глубоководного промысла за пределами российской экономзоны – на глубинах до 2,5 км – как основного способа добычи тех самых мезопелагических и других многочисленных и пока нерегулируемых подводных обитателей.

По словам рыбаков, запасы биоресурсов в открытых водах очень большие, но в силу административных барьеров для нашей страны труднодоступны. Тому виной устаревшие санитарные нормы, неадекватная оценка таможенной стоимости глубоководных видов, требования об обязательной доставке улова в Россию и чрезмерно забюрократизированный процесс получения разрешения на промысел в открытых водах.

«Мы конкурируем в Мировом океане с флотом иностранных государств, который дотируется ими. Поэтому нам также нужна поддержка со стороны своего государства на топливо, на научные исследования, на строительство судов. Во вновь открытых районах хорошо бы было закреплять до 50% квот за первопроходцами. Это сразу создаст интерес для предприятий идти в Мировой океан», – отметил Александр Передня.

Представитель РК «Восток-1» особо попросил вывести из аукционных списков глубоководные объекты – крабов и рыб, чтобы предприятия могли заниматься этим трудоемким, но очень перспективным промыслом. Его поддержал член СФ от Мурманской области Константин Долгов, который рекомендовал совету поддержать разработанные Минсельхозом поправки в закон о рыболовстве, устанавливающие особые условия для промысла в районах действия международных договоров. Сенатор подчеркнул важность создания для рыбопромышленников режима наибольшего благоприятствования рыболовству в открытых водах и конвенционных районах, в том числе путем предоставления права на вылов без конкурсных процедур.

Члены Научно-экспертного совета также затронули темы подготовки кадров для исследований, восстановления береговой инфраструктуры, увеличения финансирования содержания научного флота, более широкого использования глубоководных аппаратов. Николай Федоров уточнил, что у участников заседания будет неделя на внесение предложений и доработку проекта решения, который затем будет передан на подпись председателю Совета Федерации.

Fishnews