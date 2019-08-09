09 августа 2019 года

О новых НИСах рассказал Илья Шестаков

Спроектировано крупнотоннажное научно-исследовательское судно – длиной более 120 м с вертолетной площадкой и погружаемым батискафом, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Два таких НИСа планируют построить для Дальнего Востока, одно – для Атлантики.

Новые проекты и задачи в области отраслевой науки заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обсудил на встрече с молодыми специалистами Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) и Астраханского государственного технического университета (АГТУ). В мероприятии участвовали директор ВНИРО Кирилл Колончин, руководитель Волжско-Каспийского филиала института Арсен Мирзоян, ректор АГТУ Александр Неваленный.

Науке готовят флот

«Ваши проекты очень интересы, нам нужны уникальные, прорывные идеи. В целом рыбохозяйственная наука – это основа рыбной отрасли. И нам важна наука не только с точки зрения ее прикладной роли, но и фундаментальные, новые направления. Сейчас для отрасли и для науки наступают новые времена, происходят масштабные изменения. Мы уже провели централизацию отраслевой науки, ее структура стала более понятной, сконцентрированной, институты стали работать как единое целое. С точки зрения технического обеспечения, мы реализуем серьезную программу для обновления научного флота, которую поддержал президент России», – обратил внимание Илья Шестаков.

Он рассказал, что спроектировано крупнотоннажное научно-исследовательское судно длиной более 120 м с вертолетной площадкой и погружаемым батискафом. Планируется строительство трех таких судов: двух – для Дальнего Востока, одного – для Атлантики. Кроме того, в программе заложено строительство еще 8 судов: пяти среднетоннажных НИС и трех малотоннажных, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. «Одно из судов придет работать на Каспий», – заявил глава Росрыболовства.

Кильке – особое внимание

Илья Шестаков отметил важность программы по возобновлению промысла каспийской кильки. «Это забытый «старый-новый» промысловый объект. Реализация проекта даст и дополнительные объемы для рыбной отрасли. Кроме того, очень важно восстановить наше присутствие на Каспии. Мы приступили к реконструкции рыбного порта в Махачкале, в том числе рыбопереработки и причалов, чтобы рыбаки активнее включались в промысел. И ваши исследования, в том числе в области технологий переработки, очень нужны», – подчеркнул руководитель агентства.

Fishnews