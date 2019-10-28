Новости
Краб-стригун агнулятус. Фото пресс-службы ТИНРО

Глубоководные крабы попытаются уползти от торгов

Общественный совет при Росрыболовстве поддержал обращение к руководству отрасли об исключении глубоководных крабов из перечня объектов промысла, распределяемых на аукционах. В ходе недавних торгов на эти виды не было подано ни одной заявки.

Инициаторами обращения стали дальневосточные рыбаки. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал, что из 41 лота, разыгрывавшегося на аукционах в первой половине октября, продано было только 35. «На шесть лотов не заявился ни один участник. Эти шесть лотов – глубоководные крабы, – констатировал он.

На отсутствие спроса, как считают в АРПП, повлияло несколько факторов. Крабы-стригуны красный и ангулятус ценятся на рынке меньше шельфовых собратьев. При этом их промысел в силу специфики обходится дороже, чем для камчатского краба или стригуна опилио. К тому же внутри страны эти виды глубоководных крабов реализовать нельзя из-за превышения российских норм по содержанию мышьяка.

«Мы говорили о том, что не надо их выставлять», – напомнил Георгий Мартынов. Он предложил прекратить попытки с аукционами и направить обращение от Общественного совета руководству отрасли о нецелесообразности проведения повторных торгов в отношении глубоководных крабов-стригунов красного и ангулятуса и выведении их из перечня объектов, на которых распространяется аукционный принцип распределения.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков подчеркнул, что речь идет о сложном промысле. «За счет него компании, которые добывают глубоководного краба, тянут другие виды промысла глубоководных объектов. Если они потеряют часть квоты, наверное, эта работа будет остановлена», – предупредил глава отраслевого объединения.

К тому же победители аукциона будут обязаны построить новые суда. По расчетам АРПП, при нынешней цене и инвестиционных обязательствах такие краболовы окупятся через 30 лет, притом что срок закрепления квот за пользователем – только 15 лет.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук уточнил, что федеральное агентство будет руководствоваться постановлением правительства. «Мы обязаны проводить аукционы», - заявил он. Как сообщает корреспондент Fishnews, в ведомстве признают, что начальная цена по лотам на глубоководных крабов была завышена минимум вдвое, но винят в этом ФАС. Если снизить цену до более экономически обоснованного уровня, то желающие на эти виды краба тоже появятся, уверены в Росрыболовстве.

«Хочу заметить, что продано все-таки на 142 млрд рублей – сумма очень большая, – подчеркнул Петр Савчук. – На наш взгляд, конкуренция была бы гораздо выше, если бы минимальная цена была ниже».

Президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов указал, что Общественный совет неоднократно выступал категорически против аукционов. Он отметил, что только чиновники могут считать достижением 142 млрд рублей, в которые обошлись рыбакам аукционы, ведь в действительности это потеря инвестиций – средства просто изъяты из отрасли.

«Никто не пришел со стороны с большим кошельком. Выкупили только рыбаки, потому что им деваться некуда по большому счету», – не стал приукрашать действительность Михаил Котов. Он поддержал инициативу приморских коллег, добавив, что регулятору надо признать, что была совершена ошибка, причем разрушительная. С предложением Георгия Мартынова по итогам голосования согласились и остальные члены Общественного совета.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ФАСдальний востоккрабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

Наталия ДОБРЫНИНА

Артемия — это настоящий клад

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Изменения по участкам поставили новые вопросы

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Предлагаем доработать регламент пограничной службы

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.