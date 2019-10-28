28 октября 2019 года

Глубоководные крабы попытаются уползти от торгов

Общественный совет при Росрыболовстве поддержал обращение к руководству отрасли об исключении глубоководных крабов из перечня объектов промысла, распределяемых на аукционах. В ходе недавних торгов на эти виды не было подано ни одной заявки.

Инициаторами обращения стали дальневосточные рыбаки. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал, что из 41 лота, разыгрывавшегося на аукционах в первой половине октября, продано было только 35. «На шесть лотов не заявился ни один участник. Эти шесть лотов – глубоководные крабы, – констатировал он.

На отсутствие спроса, как считают в АРПП, повлияло несколько факторов. Крабы-стригуны красный и ангулятус ценятся на рынке меньше шельфовых собратьев. При этом их промысел в силу специфики обходится дороже, чем для камчатского краба или стригуна опилио. К тому же внутри страны эти виды глубоководных крабов реализовать нельзя из-за превышения российских норм по содержанию мышьяка.

«Мы говорили о том, что не надо их выставлять», – напомнил Георгий Мартынов. Он предложил прекратить попытки с аукционами и направить обращение от Общественного совета руководству отрасли о нецелесообразности проведения повторных торгов в отношении глубоководных крабов-стригунов красного и ангулятуса и выведении их из перечня объектов, на которых распространяется аукционный принцип распределения.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков подчеркнул, что речь идет о сложном промысле. «За счет него компании, которые добывают глубоководного краба, тянут другие виды промысла глубоководных объектов. Если они потеряют часть квоты, наверное, эта работа будет остановлена», – предупредил глава отраслевого объединения.

К тому же победители аукциона будут обязаны построить новые суда. По расчетам АРПП, при нынешней цене и инвестиционных обязательствах такие краболовы окупятся через 30 лет, притом что срок закрепления квот за пользователем – только 15 лет.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук уточнил, что федеральное агентство будет руководствоваться постановлением правительства. «Мы обязаны проводить аукционы», - заявил он. Как сообщает корреспондент Fishnews, в ведомстве признают, что начальная цена по лотам на глубоководных крабов была завышена минимум вдвое, но винят в этом ФАС. Если снизить цену до более экономически обоснованного уровня, то желающие на эти виды краба тоже появятся, уверены в Росрыболовстве.

«Хочу заметить, что продано все-таки на 142 млрд рублей – сумма очень большая, – подчеркнул Петр Савчук. – На наш взгляд, конкуренция была бы гораздо выше, если бы минимальная цена была ниже».

Президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов указал, что Общественный совет неоднократно выступал категорически против аукционов. Он отметил, что только чиновники могут считать достижением 142 млрд рублей, в которые обошлись рыбакам аукционы, ведь в действительности это потеря инвестиций – средства просто изъяты из отрасли.

«Никто не пришел со стороны с большим кошельком. Выкупили только рыбаки, потому что им деваться некуда по большому счету», – не стал приукрашать действительность Михаил Котов. Он поддержал инициативу приморских коллег, добавив, что регулятору надо признать, что была совершена ошибка, причем разрушительная. С предложением Георгия Мартынова по итогам голосования согласились и остальные члены Общественного совета.

Fishnews