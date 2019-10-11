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Вопрос с содержанием мышьяка замглавы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ прокомментировал на круглом столе в рамках выставки «Золотая осень»

Ведомства вернутся к проблеме по мышьяку

Росрыболовство и Минсельхоз намерены вновь поднять вопрос о пересмотре требований по содержанию мышьяка в рыбе и морепродуктах. Отечественные компании много лет добиваются изменений.

Действующие требования не дают российским рыбакам везти высококачественную продукцию на территорию нашей страны, отметил замглавы Росрыболовства Василий Соколов на круглом столе по техрегулированию на выставке «Золотая осень».

Попытки решить вопрос продолжаются долгое время. «Он уже перешел из плоскости драмы в плоскость комедийной драмы», – считает заместитель руководителя федерального агентства. По проблеме было множество обращений и поручений, но она не решена. Норма из устаревшего СанПиНа перекочевала в технический регламент Евразийского экономического союза.

«Как раз после пленарной сессии [пленарное заседание Международного агропромышленного форума] разговаривали с депветеринарии [Минсельхоза]. И решили выступить общим фронтом по внесению изменений в части органического мышьяка. Поэтому будем двигать вопрос», – заявил на круглом столе Василий Соколов.

Устаревшие требования по мышьяку – проблема, решение которой рыбаки добиваются уже много лет, сообщает корреспондент Fishnews. Нормативная база не предусматривает разделение по содержанию неорганического и органически связанного мышьяка (считается безвредным для человека) в морепродуктах. Еще несколько лет назад специалисты разработали методику раздельного определения органически связанного и неорганического мышьяка, выдвигались предложения по техническому регламенту ЕАЭС, но точка так и не поставлена.

Бизнес неоднократно указывал: устаревшие нормы препятствуют поступлению на внутренний рынок глубоководных крабов, добычу которых развивают российские рыбаки. В то же время поставки такой продукции в азиатские страны открыты.

Fishnews

  • Вопрос с содержанием мышьяка замглавы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ прокомментировал на круглом столе в рамках выставки «Золотая осень»
  • Круглый стол по техрегулированию в производстве рыбопродукции
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