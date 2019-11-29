29 ноября 2019 года

Лимиты стерляди и пеляди предлагают рыбакам Сибири

Верхнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 24 доли квот для промышленного лова стерляди и пеляди в Томской области. Заявки принимаются до 30 декабря.

Согласно аукционной документации, на Оби с притоками распределяется 28,637% квоты стерляди, разбитые на 12 разных долей, и 7,63% квоты пеляди, разбитые на 7 долей. На реке Чулым распределяется только стерлядь - в совокупности 47,884% квоты, разбитые на пять долей.

В натуральном выражении размеры лотов составляют от 9 кг до 3 тонн. Стартовые цены — от 700 рублей до 51 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Торги предполагается провести 21 января в Новосибирске. С победителями заключат договоры до конца 2033 г.

Fishnews