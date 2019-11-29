29 ноября 2019 года

В Самаре вынесли приговор по делу о «рыбоводной» взятке

Бывшего консультанта Средневолжского теруправления Росрыболовства признали виновным в мздоимстве. Осужденному назначен штраф в 1,5 млн рублей.

В 2018 г. сотрудник рыбоохраны пытался получить 200 тыс. рублей за исполнение своих должностных обязанностей – подготовку материалов по обследованию и актированию рыбоводных мощностей, сообщили Fishnews в пресс-службе СКР по Самарской области.

В рамках оперативного эксперимента 10 октября консультант получил от исполнительного директора предприятия 10 тыс. рублей и денежную «куклу», имитирующую 190 тыс. рублей.

Суд признал бывшего сотрудника теруправления виновным в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ) и приговорил к штрафу в 1,5 млн рублей.

Fishnews