29 ноября 2019 года

Уральского рыбинспектора спасла осечка

В Свердловской области подозреваемый в незаконном промысле рыбы мужчина застрелил охотинспектора. Серьезно пострадал также сотрудник Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

Трагический инцидент произошел вечером 27 ноября, когда двое сотрудников природоохранных ведомств проводили плановый рейд в районе озера Баговер, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. В домике в лесном массиве в 30 км от села Таборы сотрудники природоохранных ведомств обнаружили свежедобытую рыбу.

По версии следствия, при документировании следов незаконного промысла подозреваемый выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья 12 калибра в инспектора регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Затем мужчина попытался выстрелить в инспектора Нижнеобского теруправления Росрыболовства, но произошла осечка.

Сотрудник рыбоохраны вступил в схватку с нападавшим, в ходе которой получил ножевое ранение и травму головы. Однако инспектор сумел обезвредить злоумышленника, а также вывезти на снегоходе раненого напарника, по пути вызвав полицию и скорую помощь, отметили в региональном управлении МВД.

Раненый охотинспектор скончался в реанимации, сотрудник рыбоохраны серьезно пострадал. Травмированный подозреваемый находится под охраной полиции в больнице. Ведется следствие.

Fishnews